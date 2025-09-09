Koniec prawdziwej "Sukcesji". Miliardy do podziału, imperium ma nowego szefa

Saga sukcesyjna w rodzinie Murdochów dobiegła końca. Najstarszy syn Ruperta, Lachlan Murdoch, przejął faktyczną kontrolę nad globalnym koncernem medialnym, do którego należą m.in. Fox News i "Wall Street Journal". Rodzeństwo zgodziło się na ugodę. Porozumienie kończy rodzinną kłótnię o to, kto będzie kontrolował jedną z najbardziej znanych światowych grup medialnych.

Rodzina Murdochów zamyka jeden z najgłośniejszych konfliktów sukcesyjnych w branży mediów. Decyzja gwarantuje, że konserwatywny kurs Fox News pozostanie niezmieniony.

Rupert Murdoch z synami, Lachlanem i Jamesem Max Mumby/Indigo/Getty Images

Miliardy Murdocha do podziału

James, Elisabeth i Prudence Murdoch zdecydowali się na sprzedaż swoich pakietów akcji w Fox i News Corp, otrzymując po około 1,1 mld dolarów. Wartość całej transakcji wyniosła blisko 3,3 mld dolarów i objęła łącznie ponad 30 mln akcji. Pieniądze trafią do specjalnie utworzonego funduszu powierniczego, w którym swoje udziały posiadać będą także Grace i Chloe – najmłodsze córki Ruperta Murdocha.

Dzięki temu porozumieniu z rynku znika ryzyko dalszych sporów rodzinnych, a Lachlan zyskuje pełne zaplecze instytucjonalne, aby samodzielnie zarządzać medialnym imperium.

Rupert Murdoch Neil Mockford/GC Images/Getty Images

Spór w rodzinie Murdochów

Spór o globalne imperium telewizyjne i wydawnicze Ruperta rozegrał się ubiegłej jesieni w sali sądowej w Reno w stanie Nevada, gdzie sędzia rozpatrywał kontrowersyjną kwestię sukcesji.

Murdoch, obecnie 94-latek, próbował zmienić warunki rodzinnego funduszu powierniczego, który został utworzony po jego rozwodzie z drugą żoną Anną w 1999 r. i który posiada znaczne udziały w spółce Fox News, będącej właścicielem Fox News, oraz w spółce będącej właścicielem "Wall Street Journal".

Zgodnie z pierwotnym postanowieniem powiernictwa, akcje z prawem głosu News Corp i Fox miały zostać przekazane czwórce najstarszych dzieci Murdocha – Prudence, Elisabeth, Lachlanowi i Jamesowi – po jego śmierci.

Senior obawiał się, że troje jego spadkobierców, James, Elisabeth i Prudence, może dokonać zamachu stanu, by odsunąć od władzy Lachlana, pełniącego funkcję prezesa wykonawczego Fox i prezesa News Corp. Według "New York Times", który uzyskał dostęp do dokumentu sądowego szczegółowo opisującego dramat sukcesji, Murdoch zaproponował poprawkę do funduszu powierniczego, która uniemożliwiłaby jakąkolwiek ingerencję ze strony rodzeństwa Lachlana, które jest mniej konserwatywne politycznie.

Sąd spadkowy w Reno w stanie Nevada odrzucił ten plan w grudniu , stwierdzając, że Rupert i Lachlan działali w "złej wierze", starając się o zmianę. Decyzja ta otworzyła nowe możliwości rozmów ugodowych, według źródła.

Fox News dalej konserwatywne

Porozumienie jednoznacznie przesądza o tym, że Fox News – czołowa konserwatywna stacja informacyjna w amerykańskiej telewizji kablowej – nadal pozostanie pod opieką Lachlana Murdocha. Obawy o to, że jego bardziej umiarkowane rodzeństwo mogłoby próbować osłabić jego pozycję, przestały być aktualne.

Eksperci branżowi wskazują, że zachowanie konserwatywnej tożsamości stacji było dla Ruperta Murdocha priorytetem.

Ruper Murdoch Lewis Whyld/PAP

— Zawsze będzie konserwatywny strażnik Fox News. I szczerze mówiąc, gdybym była udziałowcem, naprawdę uznałabym to za bardzo dobry ruch — oceniła Claire Enders, szefowa firmy badawczej Enders Analysis.

Autorka/Autor:jjs/ams

Źródło: Reuters