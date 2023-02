Pierwszy wysłany kupon i ogromna wygrana 18-latki

Juliette Lamour wygrała 48 milionów dolarów kanadyjskich (36 milionów dolarów amerykańskich) i stała się najmłodszą zwyciężczynią tak ogromnej kwoty w historii loterii w Kanadzie. To był pierwszy kupon wysłany przez tę 18-latkę, do czego namówił ją dziadek. Lamour zdradziła swoje plany na najbliższe miesiące.

Juliette Lamour jest najmłodszą osobą w kraju, która wygrała tak duże pieniądze w loterii Lotto 6/49 Gold Ball. Był to jej pierwszy wysłany kupon - przekazał organizator. "Chociaż w ostatnich latach w całej Kanadzie byli inni zwycięzcy, którzy mieli ukończone 18 lat, to nikt nie wygrał tyle, co Juliette" - przekazano.