Zyski Ryanaira obniżył się o prawie połowę w drugim kwartale 2024 roku, ponieważ ceny biletów spadły o 15 procent rok do roku. Zwiększa to obawy o słabe lato dla europejskich linii lotniczych w miarę wygasania boomu po pandemii COVID-19 - wskazał Reuters.

Akcje Ryanair około godz. 14.00 były 15 proc. na minusie i jest to najgorszy jednodniowym spadek od 2016 r. Udziały spółki były o jedną trzecią poniżej ich rekordowego szczyt z początku kwietnia - podała Agencja Reutera. Na zamknięciu notowań, spadek był jeszcze większy bo wyniósł 17,15 proc.

Spadek zysków Ryanaira

Zysk po opodatkowaniu za trzy miesiące do końca czerwca, pierwszego kwartału roku finansowego Ryanair, wyniósł 360 milionów euro, co oznacza spadek o 46 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku i znacznie poniżej prognozy analityków - 538 milionów euro zysku.

- Może to być dwucyfrowy (procentowy) spadek cen w drugim kwartale (roku obrotowego - red.) - powiedział, odnosząc się do kwartału lipiec-wrzesień. - A na tym etapie trudno stwierdzić, co się wydarzy w trzecim i czwartym kwartale - dodał.