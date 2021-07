G20: ministrowie finansów i szefowie banków centralnych za minimalnym podatkiem od firm

Gwałtowny wzrost liczby nowych wariantów koronawirusa i słaby dostęp do szczepionek w krajach rozwijających się zagrażają globalnemu ożywieniu gospodarczemu - ostrzegli podczas obrad w Wenecji ministrowie finansów krajów należących do G20. Ministrowie i szefowie banków centralnych poparli wprowadzenie globalnego podatku od międzynarodowych koncernów.

Gospodarz weneckiego spotkania, włoski minister finansów Daniele Franco oświadczył w podsumowaniu, że zawarta umowa ma bardzo ważne znaczenie i zaznaczył, że plan przewiduje dopracowanie szczegółów do października, czyli do spotkania szefów rządów państw G20. Spotkanie odbędzie się w Rzymie.

Koronawirus a gospodarka

Uczestnicy obrad zgodzili się też co do konieczności powołania grupy zadaniowej Banku Światowego, Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Światowej Organizacji Handlu, która byłaby odpowiedzialna za kwestie szczepień i leczenia w krajach rozwijających się oraz działania, by "lepiej być przygotowanym" na następne pandemie.