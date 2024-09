Nieruchomości nie dla Rosjan. Ministerstwo chce całkowitego zakazu

"Zatracono realistyczne podejście"

Projekt nie odnosi się wprost do Rosji , ale w praktyce, w związku z obecną sytuacją bezpieczeństwa w Europie i trwającą agresją zbrojną Rosji na Ukrainę , proponowane przepisy dotyczyłyby przede wszystkim rosyjskich obywateli. Ma trafić do parlamentu jeszcze w tym roku.

Finlandia "musi zadbać o to, by w społeczeństwie nie było słabych punktów, które mogą zostać wykorzystane przez wrogie siły" - przekonywał Hakkanen na konferencji prasowej w Helsinkach. - Po przystąpieniu Finlandii do UE myślano, że globalizacja to same korzyści. Wówczas, w przypadku obrotu nieruchomościami, być może zatracono pewne realistyczne podejście, a handel wymknął się spod kontroli – przyznał.

W latach 2015-2020 Rosjanie kupowali w Finlandii ok. 150-200 nieruchomości rocznie. Wcześniej takich transakcji było jeszcze więcej - ok. 300-600 rocznie w latach 2011-2014. W 2021 r. było ich ok. 220. Po zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. liczba dokonywanych przez Rosjan zakupów nieruchomości w Finlandii spadła, ale później skokowo wzrosła, m.in. ze względu na to, że posiadanie nieruchomości w Finlandii uprawniało wówczas do wjazdu do kraju. Zaobserwowano także zjawisko dzielenia jednej własności przez kilka osób. Łącznie w 2022 r. Rosjanie nabyli ponad 300 nieruchomości.