Trump idzie na zakupy. Wsparcie dla Muska

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że kupi nową Teslę, aby okazać wsparcie Elonowi Muskowi. Rola szefa Tesli w radykalnych cięciach w administracji federalnej doprowadziła do protestów przeciwko firmie w Stanach Zjednoczonych. Kurs spółki spadł w poniedziałek o 15 procent.

"Ale radykalni lewicowi szaleńcy, jak to często bywa, próbują nielegalnie i w sposób ukartowany zbojkotować Teslę, jednego z największych producentów samochodów na świecie i 'dziecko' Elona, ​​aby zaatakować i skrzywdzić Elona i wszystko, co reprezentuje" - napisał Trump.

Rola Muska w radykalnych cięciach doprowadziła do protestów przeciwko Tesli w USA. W ubiegłym tygodniu około 350 demonstrantów protestowało przed salonem sprzedaży samochodów elektrycznych Tesla w Portland w stanie Oregon. Na początku marca dziewięć osób zostało aresztowanych podczas demonstracji przed salonem sprzedaży samochodów Tesla w Nowym Jorku.

Kurs Tesli

W poniedziałek na amerykańskiej giełdzie akcje Tesli zanurkowały. Kurs spadł o ponad 15 proc. To największy spadek notowań firmy od 2020 roku. UBS obniżył prognozę dostaw producenta samochodów elektrycznych w pierwszym kwartale i obniżył cenę docelową dla akcji spółki.

W przeciwieństwie do Tesli, BYD prowadzi również dynamicznie rozwijającą się działalność w zakresie hybryd gazowo-elektrycznych, zwiększając całkowitą sprzedaż w 2024 r. do około 4,2 mln sztuk, czyli ponad dwukrotnie więcej niż Tesla. Mimo to kapitalizacja rynkowa BYD jest mniejsza niż jedna szósta kapitalizacji Tesli - wskazał Reuters.