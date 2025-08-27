Wycofują się z nowego logo po krytyce Trumpa

Amerykańska sieć restauracji Cracker Barrel rezygnuje ze zmiany swojego logo po fali negatywnych reakcji klientów. Nowy znak skrytykował także prezydent USA Donald Trump.

"Dziękujemy naszym gościom za ich opinie i miłość do Cracker Barrel" - oświadczyła sieć restauracji. "Mówiliśmy, że będziemy słuchać i tak się stało. Nasze nowe logo znika, zostaje nasze stare dobre logo" - dodano.

Krytyka klientów i Trumpa

Na nowym logo nie było "wujka Herschela", czyli postaci mężczyzny opartego o beczkę. Rebranding nie spodobał się klientom, a wartość akcji spółki spadła. Krytycy zarzucali firmie, że odcina się od swojej historii.

Na zmianę zareagował też Trump. We wtorek rano we wpisie na platformie Truth Social wezwał firmę do tego, by "przyznała się do błędu" i wróciła do poprzedniego logo.

Kontrowersje wokół sieci dodatkowo podsycają wcześniejsze spory związane z jej działaniami - od oskarżeń o dyskryminację w latach 90. po wsparcie dla społeczności LGBTQ+ w 2023 roku. Konserwatywni komentatorzy zarzucają firmie "skręt w lewo", wskazując na współpracę z organizacją Human Rights Campaign czy wdrażanie polityk DEI (Diversity, Equity, Inclusion).

Autorka/Autor:mp

Źródło: PAP