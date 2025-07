Blokada ze strony jednego kraju. "Jest mi naprawdę przykro"

– Jest mi naprawdę przykro, że nie udało się dziś (we wtorek - red.) osiągnąć porozumienia. Byliśmy bardzo blisko, Komisja spełniła żądania Słowacji . Teraz piłka jest po jej stronie. Musimy doprowadzić tę sprawę do końca – powiedziała Kallas po spotkaniu szefów dyplomacji państw członkowskich w Brukseli.

Jak podkreśliła, sankcje "są konieczne, by odciąć Rosję od środków prowadzenia wojny" i "doprowadzić do tego, by powstrzymanie agresji stało się jedyną opcją dla Moskwy".

Sprzeciw Słowacji

Kallas zwróciła we wtorek uwagę, że negocjacje ciągną się już od dwóch miesięcy, a przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wysłała list do Ficy, w którym odpowiedziała na obawy Bratysławy.

– Do tej pory wszystko wydawało się w porządku. Nie wiem, co się wydarzyło po drodze – być może coś w polityce krajowej – ale ważne jest, by trzymać się ustalonych punktów. Jeśli podczas negocjacji twoje wątpliwości zostają uwzględnione, to nie powinno się stawiać kolejnych żądań – dodała.