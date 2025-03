Błąd w przelewie, astronomiczna kwota

Jak podał "Financial Times", powołując się między innymi na dwie osoby mające wiedzę o zdarzeniu, sytuacja miała miejsce w jeden z piątków w kwietniu 2024 roku. Błąd w przelewie został przeoczony przez pracownika ds. płatności i kolejnego wyznaczonego do sprawdzenia transakcji przed jej zatwierdzeniem do dalszego przetworzenia.