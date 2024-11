Kontrowersyjne dzieło sprzedane za miliony. Banan niczym najlepsza inwestycja

"Komediant", czyli dzieło sztuki w postaci banana przyklejonego taśmą do ściany, został sprzedany za ponad sześć milionów dolarów. Kontrowersyjne dzieło tym samym zyskuje na wartości niczym najlepsza inwestycja - odkąd pięć lat temu sprzedano je po raz pierwszy, podrożało już ponad pięćdziesięciokrotnie.

Aukcja "Komedianta" odbyła się w środę w domu Sotheby's w Nowym Jorku. Prowadzący aukcję Oliver Barker przedstawił go jako "ikonę" "burzącą spokój", żartował zarazem, że sprzedawanie banana na aukcji było "słowami, których nie spodziewał się kiedykolwiek wypowiedzieć". Gdy w 2019 roku dzieło artysty Maurizio Cattelana sprzedano po raz pierwszy za 120 tysięcy dolarów, kwota ta odbiła się szerokim echem i ożywiła odwieczną dyskusję o znaczeniu sztuki.

Banan przyklejony srebrną taśmą do ściany okazał się tymczasem doskonałą inwestycją. Pięć lat później, podczas środowej aukcji jego cena wywoławcza wyniosła już 800 tys. dolarów, a spodziewano się, że zostanie sprzedana za 1-1,5 miliona. Okazało się, że szacunki te były nadal zbyt ostrożne - "Komediant" wylicytowany został ostatecznie za 6,24 mln dolarów, czyli równowartość ponad 25,5 mln złotych.

Dzieło Cattelana w 2019 roku podzieliło środowisko artystyczne Sotheby's

Banan sprzedany za miliony

Kupcem był Justin Sun, chiński kolekcjoner i twórca jednej z platform kryptowalutowych. Na konferencji prasowej po aukcji podkreślił, że "to nie jest po prostu dzieło sztuki". - Reprezentuje ono kulturowy fenomen łączący światy sztuki, memów i społeczności kryptowalutowej. Wierzę, że to zainspiruje do dalszych przemyśleń i przyszłych dyskusji, i stanie się częścią historii - powiedział.

Justin Sun przyznał również, że planuje zjeść kupionego za miliony dolarów banana. - W najbliższych dniach osobiście zjem banana w ramach tego unikalnego doświadczenia artystycznego, oddając szacunek jego miejscu zarówno w historii sztuki jak i kultury popularnej - stwierdził.

Sotheby's potwierdziło CNN, że poszczególne elementy dzieła nie są tymi samymi, które pięć lat temu Maurizio Cattelan zaprezentował podczas targów Art Basel w Miami Beach. Oryginalny "Komediant" powstał z banana zakupionego w jednym ze sklepów spożywczych w Miami. Jak wyjaśnił rzecznik domu aukcyjnego, przy każdej prezentacji "Komedianta" wykorzystywane przedmioty są zastępowane.

Sun otrzymał więc rolkę taśmy klejącej i jednego banana, a także certyfikat autentyczności i oficjalne instrukcje dotyczące instalacji dzieła.

Kontrowersyjne dzieło sztuki

Dzieło Cattelana w 2019 r. podzieliło środowisko artystyczne. Wątpliwości, co do artystycznej wartości "Komedianta", nie ma David Galperin, dyrektor działu sztuki współczesnej Sotheby's. Opisał on pracę Włocha jako "buntownicze dzieło czystego geniuszu".

- Łącząc głęboką myśl krytyczną i wywrotowy dowcip, jest to dzieło definiujące artystę i nasze pokolenia. Jeśli w swej istocie "Komediant" kwestionuje samo pojęcie wartości sztuki, to wystawienie go na aukcji… będzie ostateczną realizacją jego koncepcji. Publiczność w końcu będzie miała głos w decydowaniu o jego prawdziwej wartości - stwierdził Galperin w komunikacie prasowym.

