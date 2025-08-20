Zanosiła obiad mężowi, ZUS zażądał 60 tysięcy złotych. "Najbardziej absurdalna wygrana"

Zaliczyłem najbardziej absurdalną wygraną w całej historii mojej pracy zawodowej. | dr Grzegorz Ilnicki

Zaliczyłem najbardziej absurdalną wygraną w całej historii mojej pracy zawodowej. Absurdalną nie dlatego, że niezasłużoną, bo nie wyobrażanem sobie innego wyroku. Po prostu ta sprawa nigdy nie powinna trafić do sądu, a jednak dzięki ZUS właśnie tam trafiła. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zażądał zwrotu 60.000 zł wypłaconego zasiłku chorobowego za rzekome naruszenie zasad przebywania na L4. W jaki sposób? Nie w taki, aby ktoś wykonał na zwolnieniu pracę (ZUS nawet nie twierdził), nie dlatego, że ktoś wyleciał na wakacje do Egiptu, ani dlatego że uprawiał w czasie choroby spory ekstremalne. ZUS domagał się zwrotu zasiłku, bo ubezpieczona w trakcie L4 zanosiła mężowi obiad do pracy, który przygotowała w domu. Następnie jadła go z mężem i wracała do domu. W trakcie wielomiesięcznego zwolnienia powtórzyło się to w sumie kilkanaście razy. Miejsce pracy męża jest oddalone 200 metrów od mieszkania klientki. Na nic tłumaczenia. Na nic odwołania. Referentka sprawy w ZUS otwarcie oznajmiła, że zakład zdania nie zmieni i "proszę się odwoływać do sądu". To no się odwołaliśmy i sąd pracy i ubezpieczeń społecznych w Warszawie uchylił decyzję ZUS uznając ją za absurdalną. ZUS będzie musiał pokryć także koszty procesu. Nikt z ZUS nie pojawił na sali rozpraw ani razu w toku procesu. Od siebie dodam: zwolnienie lekarskie to nie więzienie. Pracownicy, chorując, mają prawo do normalnej aktywności życiowej, jeżeli tylko nie przeszkadza ona procesowi rekonwalescencji. Jeśli ktoś cierpi na problemy depresyjne, to przebywanie poza domem, uprawianie sportu, ekspozycja na słońce i kontakt z przyrodą jest wręcz zalecany przez lekarzy. Jeśli zastanawiacie się czasem, dlaczego postępowania sądowe w sprawach ubezpieczeniowych trwają tak długo, to niestety dzisiejsza sprawa przynosi część odpowiedzi. ZUS masowo odmawia Polakom świadczeń, które się im należą i prowokuje w ten sposób absurdalne procesy, które trwają latami. Taki właśnie był ten nasz - proces za jedzenie obiadu z mężem w przerwie jego pracy.