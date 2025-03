Zmiana w zarządach. "Tak duża nie może być przypadkowa"

W ostatnim roku odnotowano znaczący wzrost równowagi płci w polskich firmach. Kobiety stanowią teraz niemal 33 procent członków zarządów - podała "Rzeczpospolita".

"Podczas gdy dużym spółkom giełdowym sporo jeszcze brakuje do spełnienia wymagań unijnej dyrektywy Women on Boards, to biorąc pod uwagę znacznie większą, bo ponad 300-tys. grupę firm, już teraz możemy się pochwalić niemal jedną trzecią kobiet w zarządach" – wynika z danych Dun & Bradstreet Poland, które przedstawiła "Rz".

Kobiety w zarządach firm

Według tych danych w ciągu ostatniego roku nastąpiła skokowa wręcz poprawa równowagi płci w polskim biznesie; odsetek pań wśród prezesów zwiększył się o ponad 3 pkt. proc., do jednej czwartej (25 proc.), podczas gdy udział kobiet wśród członków zarządów wzrósł aż o 5 pkt proc., do 32,6 proc. - Tak duża zmiana nie może być przypadkowa - stwierdził cytowany przez dziennik Tomasz Starzyk, rzecznik i ekspert Dun & Bradstreet Poland, przypominając, że chociaż w ostatnich dwóch latach odsetek kobiet w zarządach i na fotelach prezesów również rósł, to postęp był bardzo powolny. Przyznaje jednak, że ten znaczący udział pań we władzach firm wynika w dużej mierze ze struktury polskiego biznesu – w którym (podobnie jak zresztą w całej UE) dominują mikro-, małe i średnie podmioty.

Kwestia wysokości płac

"Zdaniem Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, ekonomistki i ekspertki Towarzystwa Ekonomistów Polskich, znaczący – na tle dużych firm – odsetek pań w sektorze MŚP jest między innymi kwestią wysokości płac. W mniejszych firmach płace są z reguły niższe, co potwierdzają zresztą najnowsze dane GUS dotyczące rozkładu wynagrodzeń. Podczas gdy mediana płac w największych firmach przekraczała we wrześniu 7,8 tys. zł brutto, to w mikro firmach była zbliżona do płacy minimalnej – 4,3 tys. zł brutto" - zaznaczyła gazeta.

