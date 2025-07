Koniec z dyskryminacją komorników. Prezydent podpisał nowelizację

Komornicy będą mogli pracować do 70. roku życia. Tak wynika z nowelizacji ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Wcześniejsze regulacje pozwalały na pracę do 65. roku życia. Ta sama nowela znosi także maksymalny okres asesury komorniczej, wynoszący obecnie 6 lat.

Koniec z przymusową emeryturą

Dyskryminacyjny charakter regulacji

W ciągu ostatnich lat kwestia ta została w związku z tym zweryfikowana przez sądy administracyjne, które - co podkreśla resort sprawiedliwości – "jednoznacznie i w sposób zgodny wskazały na dyskryminacyjny charakter” aktualnej regulacji. Wszystkie zaskarżone decyzje zostały bowiem prawomocnie uchylone. Wskazywano na przykład, że cała ta grupa zawodowa została potraktowana w sposób odrębny w stosunku do pozostałych grup zawodowych - na przykład notariuszy.

W innych ustawach odnoszących się do zawodów prawniczych, ten limit wieku jest bowiem określony odmiennie. Według Prawa o notariacie minister odwołuje notariusza, gdy ten ukończył 70 lat. Z kolei Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że sędzia przechodzi w stan spoczynku, gdy ukończy 65 lat, chyba że oświadczy Krajowej Radzie Sądownictwa chęć dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie zdrowotne. Wówczas - jeśli KRS wyrazi zgodę - sędzia może zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 70. roku życia. Z kolei przepisy o adwokaturze i radcach prawnych nie określają górnej granicy wieku wykonywania zawodów adwokata czy radcy.

Komornicy mogą, ale nie muszą dłużej pracować

Jednocześnie, jak zastrzeżono, przyznanie komornikom prawa do wykonywania zawodu do czasu osiągnięcia przez nich 70. roku życia nie wyłącza możliwości przejścia na emeryturę z chwilą osiągnięcia przez komornika wieku uzasadniającego nabycie uprawnień emerytalnych. "Wydłużenie wieku uprawniającego do wykonywania zawodu nie przesądza zatem, że wszyscy komornicy i asesorzy będą pozostawać czynni zawodowo do ukończenia 70 lat" - wskazywano w uzasadnieniu nowelizacji.