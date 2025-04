Zarabiają więcej od szefów. "System postawiony na głowie"

Zarabiają więcej niż szefowie

"DGP" podaje, że konstytucyjny minister w ubiegłym roku zarabiał ok. 14 tys. zł brutto miesięcznie. Do tego trzeba doliczyć dodatek funkcyjny - ponad 3757 zł. W 2024 roku łącznie dawało to 17 786 zł wynagrodzenia brutto miesięcznie. W tym roku ta kwota wzrosła do 18 676 zł brutto (niespełna o 900 zł więcej).