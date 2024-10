Bez głównej wygranej w Lotto. Kumulacja rośnie

We wtorkowym losowaniu Lotto żaden z graczy nie trafił szóstki. Kumulacja rośnie do czterech milionów złotych. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 15 października 2024 roku.

We wtorek, 15 października w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 6, 9, 12, 26, 45 oraz 46. Żaden z graczy nie wytypował poprawnie sześciu liczb, co oznacza wzrost kumulacji do 4 mln zł.

W trakcie wtorkowego losowania padło 36 piątek - każda warta po 6410 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 11, 20, 33, 35, 41 i 43. Tu także nie odnotowano głównej wygranej. Padło natomiast 29 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00.

Autorka/Autor:BC/ToL

Źródło: tvn24.pl