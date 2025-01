Rośnie kumulacja w Eurojackpot

czytaj dalej

Obywatele 48 krajów, w tym USA, Kanady i Australii, którzy udają się do Wielkiej Brytanii, od środy muszą uzyskać przed przyjazdem do tego kraju Elektroniczną Autoryzację Podróży (ETA). Koszt tego dokumentu to 10 funtów. Od 2 kwietnia obowiązek ten dotyczyć będzie także obywateli Polski.