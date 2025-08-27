Wkład Polski w Starlinki to jedne z najlepiej wydanych pieniędzy na wsparcie Ukrainy - stwierdził wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Z kolei wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że zawetowanie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przez prezydenta Karola Nawrockiego jest "przeciwko bezpieczeństwu Polski".

Podczas środowej konferencji po zakończeniu pierwszego posiedzenia Rady Gabinetowej od objęcia prezydentury przez Karola Nawrockiego szef polskiej dyplomacji i wicepremier był pytany o to, jak rząd odpowie na zarzut szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego, że w kwestii Starlinków rząd mówi "ruską propagandą" oraz, czy Ukraina wyraziła niepokój związany z zawetowaniem przez prezydenta ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Sikorski: jedne z najlepiej wydanych pieniędzy na wsparcie Ukrainy

Szef MSZ przypomniał, jak wielkie oburzenie wśród członków NATO i w Ukrainie wywołały słowa Elona Muska, gdy ten powiedział, "że gdyby on odciął Starlinki, to ukraiński front by się załamał". Dodał, że pewna część terminali została odcięta podczas ukraińskiej kontrofensywy w 2023 r.

- W polskim interesie strategicznym jest mieć wpływ po pierwsze na to, aby Ukraina się obroniła, po drugie - na rozstrzygnięcia w czasie i po tej wojnie - stwierdził Sikorski.

Jak dodał, polski wkład w Starlinki, to "jedne z najlepiej wydanych pieniędzy na wsparcie Ukrainy i wzmocnienie siły negocjacyjnej, siły sprawczej Polski".

- I dlatego nie dowierzam temu, że ktoś mógł zrobić coś, co ten bardzo skuteczny program utrudnia - powiedział wicepremier, odnosząc się do prezydenckiego weta.

Wicepremier: o tym jest to weto

Na te same pytania odpowiedzi udzielił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że weto - jak mówił wcześniej premier Donald Tusk - nie dotyczy 800 plus.

- Ono miało być zasłoną dymną - stwierdził minister obrony narodowej i podkreślił, że weto dotyczy przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa Polski.

- Im dłużej Rosjanie są trzymani z dala od polskiej granicy, im każdego dnia armia ukraińska "zużywa" wojsko rosyjskie, eliminuje niebezpieczeństwo dla Polski. O tym jest to weto i przeciwko bezpieczeństwu Polski - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier zaznaczył, że im dalej od polskiej granicy znajdują się wojska rosyjskie, tym bardziej w polskiej racji stanu jest wspieranie Ukraińców, którzy je tam "trzymają".

Minister obrony narodowej powiedział, że po wybuchu wojny w Ukrainie, zdawało się, że w tej kwestii panuje wśród odpowiedzialnych za polską politykę zgoda. - Poparliśmy ustawę o obronie ojczyzny, popieraliśmy działania związane ze wsparciem Ukrainy i teraz to się zmieniło - stwierdził.

Jak powiedział Kosiniak-Kamysz, swój niepokój spowodowany wetem prezydenta wyrazili m.in. polscy przedsiębiorcy i rolnicy. Według wicepremiera niepokój ten wynika z tego, że stracą oni pracowników, "których już przeszkolili, których już przygotowali, którzy się zaadaptowali i nie burzą spójności kulturowej w Polsce".

Wicepremier podkreślił, że Polski rząd chroni przed nielegalną migracją. Dlatego - jak powiedział Kosiniak-Kamysz - wprowadził "zupełnie inną" ochronę granicy z Białorusią, restrykcyjne prawo azylowe i dlatego odsyła do krajów pochodzenia tych, którzy zagrażają bezpieczeństwu polskich obywateli.

- Ale ci, którzy dobrze pracują, płacą podatki w Polsce, no to naprawdę mogą i powinni liczyć na to, że w spójności kulturowej będziemy to rozwijać, a weto to blokuje - podsumował szef MON.

Weto prezydenta dla ustawy o pomocy Ukraińcom

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Do Sejmu został złożony prezydencki projekt ustawy dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy, który zakłada m.in. dostęp do świadczeń i ochrony zdrowia tylko dla osób, które pracują i opłacają składki w Polsce.

Pracodawcy RP ocenili, że zawetowanie przez prezydenta ustawy automatycznie przedłużającej prawo pobytu Ukraińcom, które w przypadku kilkuset tysięcy osób ma wygasnąć 30 września br., grozi poważnymi zawirowaniami na polskim rynku pracy. Według wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego weto oznacza też wyłączenie Ukrainie internetu satelitarnego Starlink zapewnianego przez Polskę.

Autorka/Autor:jw/kris

Źródło: PAP