Wizz Air wraca do Modlina

Powrót po latach

Wizz Air rozpoczął loty z Modlina już w 2012 roku, ale zrezygnował z nich po kilku miesiącach z powodu problemów z pasem startowym. Po remoncie do portu w Modlinie wrócił już tylko Ryanair, który do tej pory jest jedynym przewoźnikiem stale operującym z lotniska.

Wizz Air to węgierska linia lotnicza. Dysponuje flotą 230 samolotów Airbus A320 i A321; obsługuje ponad 600 tras z 25 baz operacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Zgodnie z danymi firmy, od 2004 roku z usług przewoźnika skorzystało ponad 120 milionów pasażerów podróżujących z i do Polski.

Podwarszawski port w 2024 r. obsłużył 2 mln 697 tys. 575 pasażerów, co oznacza spadek z 3 mln 399 tys. 650 osób w 2023 r. - o 20,7 proc. Zdaniem Urzędu Lotnictwa Cywilnego miało to związek ze zmniejszeniem liczby miejsc oferowanych przez Ryanaira.

W umowie z lotniskiem Ryanair zobowiązał się zainwestować ponad 400 mln dolarów, zwiększyć liczbę stacjonujących tam samolotów z czterech do ośmiu, otworzyć co najmniej 25 nowych tras oraz utworzyć 200 nowych miejsc pracy w Modlinie.

Podwarszawskie lotnisko zobowiązało się z kolei do rozbudowy terminala z czterech do ośmiu stanowisk odprawy pasażerów i zwiększenia do 12 liczby miejsc postojowych dla samolotów do września 2027 r. Port ma też utworzyć 400 nowych miejsc pracy m.in. przy obsłudze pasażerów, ochronie lotniska, w usługach i handlu.