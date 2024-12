Wolna Wigilia. Jest decyzja komisji

Wolna Wigilia. Decyzja senackich komisji

Druga poprawka Biejat zakładała odejście od przyjętego przez Sejm rozwiązania, by w związku z wolnym od pracy dniem 24 grudnia od przyszłego roku, handlowe były w grudniu trzy kolejne niedziele poprzedzające Wigilię. Senatorka zaproponowała, by nadal po wprowadzeniu wolnego w przyszłą Wigilię, w grudniu obowiązywały dwie niedziele. Argumentowała, że dodanie przez posłów trzeciej niedzieli handlowej w grudniu było zmianą wykraczająca poza intencje wnioskodawców przepisów o wolnej Wigilii.

"Nie róbmy tego w taki sposób"

- Nie róbmy tego w taki sposób, by wywracać do góry nogami system gospodarczy, przygotowany na ten dzień - apelował.

Obecna na posiedzeniu komisji ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaproponowała senatorom poszukanie kompromisu w sprawie pracujących niedziel w grudniu. Przedstawiła pomysł, według którego niezależnie od tego, ile finalnie pracujących niedziel miałoby być w ostatnim miesiącu roku, to pracownik handlu miałby zagwarantowaną co drugą niedzielę wolną od pracy.

Przeciwko trzeciej handlowej niedzieli wypowiedział się w imieniu Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński. Argumentował, że to zagadnienie regulowane przez inną ustawę - o ograniczeniu handlu w niedzielę. Jednocześnie podkreślił, że jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia handlu, by ustawa weszła w życie jeszcze w tym roku. - Jest na to za późno - powiedział.

Nowela przyjęta przez Sejm

Projekt złożyła w Sejmie Lewica, która chciała, by zmiany weszły w życie jeszcze w tym roku. We wtorek na posiedzeniu komisji gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny do projektu wprowadzono poprawki Koalicji Obywatelskiej, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2025 r., a także by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe.