Podkreślił, że wdrożenie Aktu o sztucznej inteligencji to jeden z priorytetów ministerstwa. - Ma on nam zagwarantować, że będziemy jednym z liderów transformacji cyfrowej, szczególnie w obszarze AI. W ustawie znajdą się ramy instytucjonalne i prawne, które dotyczyć będą tak państwa, jak i biznesu – dodał.

Wicepremier zapowiada projekt dotyczący AI

Z początkiem sierpnia wszedł w życie unijny Akt o AI. To pierwsze na świecie przepisy regulujące działanie systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję. KE tłumaczyła, że ma on na celu z jednej strony ochronę podstawowych praw człowieka, a z drugiej - ustanowienie zharmonizowanego rynku AI w Europie, a także zachęcanie do stosowania tej technologii i tworzenie środowiska sprzyjającego innowacjom i inwestycjom. Większość przepisów Aktu o AI zacznie obowiązywać za dwa lata. Jako pierwszy - już za sześć miesięcy - wejdzie w życie zakaz używania systemów AI stanowiących niedopuszczalne ryzyko. Natomiast do 2 sierpnia 2025 r. kraje członkowskie będą musiały wskazać krajowe organy odpowiedzialne za nadzorowanie przestrzegania przepisów i kontrolę rynku.