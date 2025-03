Sektor bankowy pod lupą urzędu. "Mamy podejrzenia"

"Mechanizm może być już sam w sobie antykonkurencyjny"

Oznacza to, że same zapytania kredytowe mogą mieć istotny wpływ na ocenę zdolności kredytowej konsumenta, niezależnie od tego czy otrzymał decyzję kredytową. Jednocześnie konsumenci nie dysponują rzetelną informacją o tym, po jakim czasie model scoringowy przestaje uwzględniać wcześniejsze zapytania w kalkulacji oceny punktowej kredytobiorcy.

"Takie działanie (...) jest trudne do wyjaśnienia"

- Analizowane przez nas mechanizmy mogą trwać od lat i mieć bardzo konkretne konsekwencje - przekazał Chróstny. Jako przykład podał konsumenta, który złożył skargę do UOKiK-u. Jak wyjaśnił, chciał on zapoznać się z propozycjami, kredytu konsolidacyjnego w różnych bankach. - W wyniku złożenia zapytań kierowanych do BIK-u przez kilka banków, w ciągu miesiąca istotnie obniżono mu scoring. Każde kolejne zapytanie prowadziło do dalszego obniżenia oceny, pomimo, że konsument w żadnym z banków nie otrzymał odmowy udzielenia kredytu, a historia kredytowa nie wykazywała zaległości w spłacie zobowiązań. Takie działanie, przy ocenie zdolności kredytowej, jest trudne do wytłumaczenia i może służyć innym celom, aniżeli wyłącznie ocena standingu finansowego (opinii o sytuacji ekonomiczno-finansowej - red.) konsumenta - dodał.