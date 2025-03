"Ustalali wspólnie ceny". Potężne kary dla największych sklepów

"Przedsiębiorcy ustalali wspólnie ceny ekspresów do kawy marki Jura, przez co konsumenci nie mogli kupić taniej tych produktów" - wyjaśnił UOKiK.

Jura Poland jest wyłącznym importerem ekspresów do kawy marki Jura.

Kara na ponad 66 milionów złotych

- W efekcie nielegalnego porozumienia przez 10 lat ceny ekspresów Jura nie były ustalane samodzielnie przez sprzedawców w warunkach uczciwej konkurencji. To oznacza, że konsumenci nie mieli możliwości zakupu tych produktów w cenach niższych niż odgórnie ustalone. Za zmowę rynkową nałożyłem na jej uczestników kary finansowe w łącznej wysokości ponad 66 mln zł – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Materiał dowodowy

Jak podał UOKiK z materiału dowodowego uzyskanego m.in. podczas przeszukania w siedzibie kilku spółek wynika, że przedsiębiorcy uzgodnili minimalne ceny odsprzedaży ekspresów Jura oraz akcesoriów do nich. Zwrócił uwagę, że tych produktów nie można było kupić taniej niż w cenach ustalanych przez importera. Dotyczyło to zarówno sklepów stacjonarnych, jak i internetowych.

Według urzędu przedsiębiorcy zmówili się również co do wysokości cen stosowanych w promocjach i podczas wyprzedaży, a także rodzajów i wartości gratisów dla konsumentów. "Jura Poland monitorowała ceny stosowane przez dystrybutorów i interweniowała, jeśli próbowali sprzedawać ekspresy w niższych cenach. Informowała wówczas sprzedawców o możliwych konsekwencjach, m.in. wstrzymaniu dostaw lub rozwiązaniu umowy" - przekazał UOKiK, zaznaczając, że sami dystrybutorzy również sprawdzali, czy pozostali uczestnicy zmowy stosują się do jej ustaleń.