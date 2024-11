Premier: długo myślałem, czy powiedzieć to wprost, ale powiem to

- Chcemy mieć tanią energię, chcemy konkurować z resztą świata, chcemy mieć naprawdę konkurencyjną gospodarkę. Chcemy, żeby ludzie czuli się bezpiecznie w Polsce, jeśli chodzi o ceny energii - powiedział w sobotę premier Donald Tusk. - Zwróciłem się zresztą do ministra finansów, żeby naprawdę pilnie przedstawił sposób mrożenia cen energii - dodał szef rządu.

Donald Tusk pytany był na sobotniej konferencji prasowej między innymi o apel samorządowców, którzy skierowali list do premiera i ministrów w sprawie planów zamknięcia elektrowni węglowych. Do treści listu dotarli dziennikarze RMF FM. Samorządowcy alarmują w nim, że zamykanie elektrowni zasilanych węglem może oznaczać zwolnienia tysięcy osób związanych z branżą energetyczną oraz problemy z dostawami ciepła dla mieszkańców.

- My mamy problem. Powiedziałem sobie, że nie będę o poprzednikach tutaj mówił, ale warto jednak mieć świadomość, ile dziesiątek miliardów, a właściwie setek miliardów złotych poszło na zmarnowanie i nie zostało wykorzystanych na szybszą transformację polskiej energetyki - dodał.

Donald Tusk zwrócił uwagę, że w Europie za energię trzeba płacić średnio 2,5 razy więcej niż w USA . Co więcej - jak dodał - Polska znajduje się w czołówce krajów z najwyższymi cenami energii.

- Wszyscy bez wyjątku mówili (na posiedzeniu przywódców UE w Budapeszcie - red.), jak my możemy w ogóle gadać o konkurencyjności europejskiej, w tym polskiej, gospodarki, jeśli będziemy mieli najdroższą energię w świecie - stwierdził szef rządu.

- Długo myślałem, czy powiedzieć to wprost, ale powiem to wprost. Niektóre założenia dotyczące emisji CO2 rozbrajają europejską gospodarkę , nawet w takich oczywistych kwestiach jak energetyka wodorowa - ocenił.

Premier o mrożeniu cen energii

Szef rządu podkreślił, że obecnie w Europie wszyscy szukają odpowiedzi na pytanie, co zrobić z "przesadnie wyśrubowanymi kryteriami środowiskowymi w Unii Europejskiej".

- Zwróciłem się zresztą do ministra finansów, żeby naprawdę pilnie przedstawił sposób mrożenia cen energii, także na przyszły rok - oznajmił Donald Tusk. Te perspektywy nie są najgorsze na drugą połowę przyszłego roku, ale żeby nie było poczucia niepewności, ministrowie zobowiązali się, że przedstawią mi w najbliższych dniach konkretny projekt zamrożenia cen energii dla odbiorców indywidualnych, ale myślimy także o producentach - powiedział

- Ja nie pozwolę, żeby Polska w tej grze wypadła źle ze względu na ceny energii. Tutaj ministrowie wiedzą, co mają robić. Będę też rozmawiał z samorządowcami, ja przeczytałem ten list. My będziemy podejmować kroki akceptowalne, odpowiedzialne. Węgiel na dłuższą metę się nie utrzyma bo my dlatego mamy droższą energię - zakończył premier.