"Ten proces będzie wzbudzał bardzo dużo emocji"

Ruszamy do konsultacji z mieszkańcami, to zapewne będzie bardzo trudny proces, bo będzie wzbudzał bardzo dużo emocji, jak zawsze przy tego typu programach. Ale jestem optymistą - powiedział w programie "Fakty po Faktach" minister, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński. W środę zaprezentowano samorządowcom "Program redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej".

Program został opracowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pod przewodnictwem prof. Janusza Zaleskiego, dyrektora Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. W ubiegły piątek główne założenia programu zostały zaakceptowane przez zespół ekspertów ds. odporności po powodzi działający w KPRM.

Program to zestaw kompleksowych działań dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców m.in. powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego w woj. dolnośląskim oraz brzeskiego i nyskiego w woj. opolskim, przygotowany dla odbudowy odporności powodziowej mieszkańców regionu.

Program został opracowany przez zespół ekspertów pod kierunkiem profesora Janusza Zaleskiego, a jego głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

W różnych wariantach opisanych w "Programie redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej" rozpatrywanych jest łącznie 20 lokalizacji zbiorników retencyjnych, a tylko dla zlewni Białej Lądeckiej jest sześć wariantów.

- My dopiero rozpoczynamy niejako konsultację tego programu, dzisiaj go zaprezentowaliśmy (...) samorządowcom. Natomiast teraz ruszamy do konsultacji z mieszkańcami, to zapewne będzie bardzo trudny proces, bo pewnie będzie wspierał dużo emocji, jak zawsze przy tego typu programach, ale jestem optymistą. Zaprezentowaliśmy bardzo dobry program, który ma pełną akceptację środowiska naukowego (...). Dziś to jest projekt, który gwarantuje znaczącą redukcję ryzyka powodziowego na ziemi kłodzkiej - powiedział Kierwiński.

6 wariantów, nawet za 4 mld zł

Jak zaznaczył w ramach programu zaproponowano sześć wariantów i będą one teraz poddawane konsultacjom społecznym.

- One się różnią i pieniędzmi, które trzeba będzie wygospodarować, ale też skalą tej redukcji. W tym zakresie my nie posługujemy się procentową redukcją, że "ryzyko spada o tyle i tyle procent". Posługujemy się raczej kwestiami takimi, ile potencjalnie domów, czy terenów, które były i są dziś zagrożone ryzykiem powodziowym może być przy tych anomaliach pogodowych zagrożonych. I to jest znaczna redukcja, a eksperci mówią, że o ponad 75 procent - wskazał.

Pełnomocnik rządu ds. powodzi stwierdził, że będzie to wydatek około 4 miliardów złotych, a "dokładne finansowanie i dokładne źródła finansowania będziemy budować wtedy, gdy konkretne warianty zostaną oczywiście wybrane, a temu mają służyć konsultacje społeczne".

Kierwiński pytany był o liczbę osób, które będą musiały zostać przesiedlone z powodu budowy zbiorników. - Ja bardzo jasno mówiłem. My chcemy zaproponować taki system zarządzania własnością nieruchomości, aby nie było potrzeby wysiedleń. Aby były to wykupy dobrowolne, ale jeśli chodzi o skalę tego procesu, który my proponujemy, to może on dotykać od 150 do 230 osób - w zależności wariantu, który zostanie wybrany. To nie są te tysiące osób, o czym wielokrotnie niektórzy nieodpowiedzialni politycy straszyli - podkreślił.

