Tak ma rozwijać się Polska. "Odpowiedź na zmieniające się otoczenie"

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu opublikowano założenia do projektu uchwały Rady Ministrów ws. przyjęcia projektu "Strategii Rozwoju Polski do 2035 r.".

Najważniejsze cele Strategii

Monitorowanie realizacji strategii

Jak dodano, "jednocześnie, mimo dołączenia do najwyżej rozwiniętych państw świata pod względem PKB na osobę, w wielu aspektach życia społecznego Polska wciąż utrzymuje stan bliższy państwom o umiarkowanym poziomie rozwoju. Dotyczy to między innymi: zdrowia obywateli, jakości powietrza, dostępu do opieki instytucjonalnej nad dziećmi i transportu zbiorowego, emisyjności gospodarki czy poziomu nierówności społecznych. Co więcej, rosyjska agresja na Ukrainę podważyła fundamenty poczucia bezpieczeństwa mieszkańców kraju".