Tajemnicze SMS-y z nazwami znanych firm. Eksperci wyjaśniają

O zdarzeniu niebezpiecznik.pl poinformował też na swojej stronie internetowej. "Wiadomości zachęcają do odwiedzenia strony CBZC i zastanawiacie się o co chodzi. Uspokajamy: to nie atak, to akcja Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci ostatnio złapali szajkę okradającą Polaków takimi SMS-ami i aktualnie poszukują poszkodowanych, którzy w wyniku złośliwych SMS-ów mogli stracić pieniądze" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na portalu.

Eksperci o sposobie komunikacji policji

Eksperci odnieśli się również do sposobu, w jaki poinformowano o działaniach policjantów. "Policjanci — jak widać — nie użyli linka, zapewne by nie legitymizować 'klikania w linki'. Z jednej strony, jest to zgodne z dobrymi praktykami, z drugiej — przewrażliwionym osobom może to utrudnić dostęp do komunikatu, który wyjaśnia o co chodzi. Z treści samego SMS-a, ze względu na ograniczenie długości, ciężko to wywnioskować" - podkreślili.