Szef NBP o obniżce stóp procentowych. "To się przesuwa"

- Dyskusja o obniżce stóp procentowych zacznie się od października 2025 roku, nie będzie to dyskusja, która doprowadzi do obniżki stóp w przyszłym roku, to się przesuwa na 2026 rok - powiedział w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Szef NBP wyjaśnił w czwartek podczas konferencji prasowej, że przesunięcie w czasie możliwego terminu obniżki stóp procentowych wynika z przyjętej przez Sejm ustawy o zamrożeniu cen energii elektrycznej do końca września 2025 roku, gdyż w przypadku uwolnienia cen prądu po tej dacie inflacja gwałtownie wzrośnie.

Ustawa o mrożeniu cen prądu zakłada cenę energii na poziomie 500 zł za MWh netto dla gospodarstw domowych do końca września 2025 r. W środę Senat nie zgłosił do niej poprawek, co oznacza, że teraz trafi ona do prezydenta.

- W tej chwili mamy model ekonometryczny, który nam pokazuje, że dochodzimy do górnego pułapu, inflacja spada kilka miesięcy, dwa, trzy kwartały i potem rośnie znów. Oczywiście w związku z tym ta ustawa i to zamrożenie (cen prądu - red.) na trzy kwartały w przyszłym roku, przesuwa też punkt dojścia ostatecznie do celu inflacyjnego. To pozostaje w ramach 2026 roku, ale przesuwa na koniec 2026 roku, o jakieś pół roku przesuwa - powiedział Glapiński.

Przypomniał, że członkowie RPP wypowiadali się publicznie, że prawdopodobnie po marcu 2025 r. zacznie się co najmniej dyskusja na temat obniżki stóp. Prezes banku centralnego podkreślił, że po przyjęciu ustawy o zamrożeniu cen prądu do września 2025 r. wszystko się przesuwa.

- Teraz jest mowa, że taka dyskusja może zacznie się od października przyszłego roku, ale to nie będzie dyskusja, która doprowadzi do obniżki stóp, bo będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z początkiem nowej fali wzrostu inflacji. To w ogóle nam się przesuwa na 2026 rok - zauważył Glapiński.

Ceny prądu w górę

Prezes NBP poinformował, że przywrócenie opłaty mocowej od lipca 2025 r. podwyższy ceny prądu o 8 proc., a inflację o 0,4 pkt. proc., wygaśnięcie mechanizmu ceny maksymalnej (od października przyszłego roku) to wzrost przeciętnego rachunku za energię elektryczną o 13 proc. i wzrost inflacji o 0,7 pkt. proc.

- Jeśli więc wejdzie ustawa (o mrożeniu cen energii - red.) w tej wersji przyjętej przez Sejm (...), albo zmiany będą niewielkie, inflacja w pierwszej połowie przyszłego roku będzie około 5 procent, czyli zbliżona do scenariusza dalszego mrożenia (cen - red.). To nadal jest dwukrotnie powyżej celu inflacyjnego NBP - powiedział Glapiński. Wyjaśnił, że w trzecim kwartale 2025 r. inflacja może się przejściowo obniżyć, ale w czwartym kwartale ponownie zacznie rosnąć ze względu na wyższe ceny energii.

Stopy procentowe w Polsce

Rada Polityki Pieniężnej w środę zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna NBP nadal wynosi 5,75 proc.

Ostatni raz Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych w październiku 2023 r. Wówczas stopy procentowe zostały obniżone o 0,25 pkt. proc.

Komentarze ekonomistów

"Tak jak we wrześniu RPP dokonała gołębiego zwrotu w swojej retoryce, tak teraz zrobiła zwrot jastrzębi. Marzec 2025 jako początek cięć przesunął się na październik - w przekazie A. Glapińskiego. Mimo to, widzimy przesłanki makro do cięć stóp w 2025 r. Data to znów znak zapytania" - napisali na platformie X ekonomiści Pekao.

"Podczas dzisiejszej konferencji prezes NBP wzmocnił wydźwięk wczorajszego komunikatu po posiedzeniu RPP. Gremium na przestrzeni ostatniego miesiąca przesunęło się na bardziej jastrzębie pozycje. Jedną z głównych przyczyn powyższej zmiany jest ryzyko odmrażania cen energii w drugiej połowie 2025 r." - napisali na X ekonomiści Alior Banku.

Również ekonomiści ING zwrócili uwagę na zmianę retoryki ze strony prezesa NBP.

"Niesamowity przebieg konferencji prasowej Prezesa NBP. EBC zmienia podejście na łagodne, dane z Polski pokazują postępujące mrożenie gospodarki. Ale prezes NBP zaostrza nastawienie, argumentując niepewnym skokiem inflacji pod wpływem cen regulowanych (po odmrożeniu cen energii w IV kw. 2025 r.). W efekcie PLN szybko zyskuje" - napisali na platformie X ekonomiści ING.

