Sklepy będą zbierać tylko butelki i puszki ze znaczkiem i określeniem wysokości kaucji. To oznacza, że na początku działania systemu tylko niektóre opakowania będzie można zwrócić do sklepu. Jeśli butelka bądź puszka nie posiada tego znaczka na etykiecie, konsument nie otrzyma za jej zwrot żadnych środków.

Nie należy zgniatać opakowań przed oddaniem ich do sklepu. Polska Izba Handlu zwraca uwagę, że "ze zgniecionego opakowania sprzedawca lub automat nie będzie w stanie odczytać informacji z etykiety. Jeśli klient przyniesie je w takiej formie, nie otrzyma zwrotu kaucji".

Opakowanie oznakowane logotypem systemu kaucyjnego można będzie: a) oddać sprzedawcy - to tzw. zbiórka manualna (ręczna) – butelkę oddaje się w sklepie sprzedawcy, który ją skanuje i wydaje kaucję, b) wrzucić do automatu, jeżeli taki będzie znajdować się w sklepie - to tzw. zbiórka automatyczna – do której będą służyć recyklomaty, czyli automatyczne maszyny, do których wrzuca się butelkę. W niektórych sklepach będą się one znajdować wewnątrz, a w niektórych na zewnątrz. Wcześniej należy upewnić się jednak, czy dany sklep bierze udział w systemie, ponieważ małe placówki (do 200 metrów kwadratowych) nie mają takiego obowiązku.

Nie trzeba zachować paragonu za kupioną puszkę lub butelkę, by otrzymać kaucję.