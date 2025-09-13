"Frustracja" klientów, "dezorganizacja" pracy sklepów. Ostrzeżenie
Drogi kliencie, nie przychodź do sklepu z butelką bez znaczka - apeluje Polska Izba Handlu. Zdaniem organizacji klienci nadal nie są wystarczająco poinformowani, jak będzie działał nowy system kaucyjny. Dlatego w skierowanych do kupujących wyjaśnieniach wskazano najważniejsze elementy, na które warto zwrócić szczególną uwagę.
"Na trzy tygodnie przed wejściem systemu w życie wydaje się, że nie ma wystarczająco przejrzystych informacji ani komunikacji społecznej, jak będzie funkcjonował system kaucyjny. Jak na razie jako przedstawiciele branży apelujemy o nie, ale bezskutecznie" - napisała Polska Izba Handlu.
"Dlatego też w poczuciu współodpowiedzialności za sprawność działania handlu, a także w celu uniknięcia frustracji konsumentów oraz dezorganizacji pracy sklepów Polska Izba Handlu jako najszersza reprezentacja handlu w Polsce przedstawia, na co zwrócić szczególną uwagę z perspektywy klienta" - dodano.
System kaucyjny. Co trzeba wiedzieć
- Sklepy będą zbierać tylko butelki i puszki ze znaczkiem i określeniem wysokości kaucji. To oznacza, że na początku działania systemu tylko niektóre opakowania będzie można zwrócić do sklepu. Jeśli butelka bądź puszka nie posiada tego znaczka na etykiecie, konsument nie otrzyma za jej zwrot żadnych środków.
- Nie należy zgniatać opakowań przed oddaniem ich do sklepu. Polska Izba Handlu zwraca uwagę, że "ze zgniecionego opakowania sprzedawca lub automat nie będzie w stanie odczytać informacji z etykiety. Jeśli klient przyniesie je w takiej formie, nie otrzyma zwrotu kaucji".
- Opakowanie oznakowane logotypem systemu kaucyjnego można będzie: a) oddać sprzedawcy - to tzw. zbiórka manualna (ręczna) – butelkę oddaje się w sklepie sprzedawcy, który ją skanuje i wydaje kaucję, b) wrzucić do automatu, jeżeli taki będzie znajdować się w sklepie - to tzw. zbiórka automatyczna – do której będą służyć recyklomaty, czyli automatyczne maszyny, do których wrzuca się butelkę. W niektórych sklepach będą się one znajdować wewnątrz, a w niektórych na zewnątrz. Wcześniej należy upewnić się jednak, czy dany sklep bierze udział w systemie, ponieważ małe placówki (do 200 metrów kwadratowych) nie mają takiego obowiązku.
- Nie trzeba zachować paragonu za kupioną puszkę lub butelkę, by otrzymać kaucję.
- Kaucję można otrzymać w formie gotówki lub bonu. Przy czym w przypadku recyklomatów - jak zauważa Polska Izba Handlu - "standardowo otrzymuje się bon, który można zrealizować w kasie sklepu lub innych wyznaczonych punktach".
System kaucyjny i kampania medialna
We wtorek w Sejmie wiceminister klimatu Anita Sowińska poinformowała, że od połowy września ruszy kampania medialna dotycząca systemu kaucyjnego.
Od 1 października duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać klientom kaucję. Natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań w ich przypadku będzie dobrowolne.
System obejmie trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra, a także – od 1 stycznia 2026 r. – szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra.
Systemem kaucyjnym nie będą więc objęte szklane butelki jednorazowego użytku i nie będzie za nie pobierana kaucja. To, czy dana butelka jest jednorazowego, czy wielorazowego użytku, ustala sam producent napoju.
