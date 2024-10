System kaucyjny opóźniony. Autopoprawka w konsultacjach

Zmiany w ustawie

"Dlatego też wychodząc naprzeciw postulatom jednostek handlowych związanym z potrzebą dostosowania pomieszczeń i zmiany procedur w zakresie zbierania opakowań w sklepach, w ramach autopoprawki przyjęto, że w 2025 r. przy obliczaniu poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych w systemie kaucyjnym będzie się uwzględniać masę opakowań, w których wprowadzono do obrotu napoje w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2025 r., oraz masę zebranych opakowań i odpadów opakowaniowych w ramach systemu kaucyjnego w 2025 r. (art. 9)" - napisano.

"Można założyć, że podmioty reprezentujące z tej możliwości skorzystają i złożą wniosek o zmianę terminu uruchomienia systemu kaucyjnego na dzień 1 lipca 2025 r. Istotne jest, aby to właśnie podmioty reprezentujące (które już nabyły uprawnienie w drodze decyzji administracyjnej) same zdecydowały, co jest dla nich i reprezentowanych przez nie wprowadzających napoje w opakowaniach korzystniejsze – uruchomienie systemu od dnia 1 stycznia 2025 r. czy też przesunięcie tego terminu" - napisano.

Pouczenia zamiast kar

System kaucyjny - na czym będzie polegał?

Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego. Kaucja ma zachęcić do zwrotu opakowań i zwiększyć ilość ponownie wykorzystanych i przetwarzanych surowców służących do wytworzenia opakowań. System ma objąć trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra.