Przedświąteczne kontrole na drogach

Zaapelował także do kierowców o ostrożność, rozwagę i o to, by nie wsiadali za kierownicę pod wpływem alkoholu. - Pamiętajmy o bezpieczeństwie zarówno swoim, jak i innych uczestników ruchu drogowego, niezależnie od tego, ile kilometrów mamy do pokonania - powiedział. Dodał, że policjanci będą także sprawdzać sposób przewożenia dzieci i stan techniczny pojazdów.