Mniejszy udział internetu

Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w "wyspecjalizowanych sklepach" (z 30,9 proc. przed rokiem do 27,5 proc.), natomiast wzrost udziału wykazały jednostki z grup: "tekstylia, odzież, obuwie" (odpowiednio z 24,5 proc. do 27,3 proc.) oraz "meble, rtv, agd" (z 20,8 proc. do 21,3 proc.).

Komentarze ekonomistów

"Odżył, odżył, konsument odżył i chodzi! Po naszym emocjonalnym wpisie o śmierci delikwenta sprzed 2 miesięcy zamieściliśmy szerszy komentarz z garścią hipotez (screen) prowadzących do wniosku, że stało się coś, co trudno wytłumaczyć, coś co nie pasuje do całej układanki, więc najlepszą prognozą jest 'to minie'. I minęło, strumień sprzedaży wrócił w zasadzie tam gdzie był, a dziura powoduje przejściowe zaniżenie dynamik konsumpcji na jakiś czas (względem scenariusza alternatywnego, w którym anomalii by nie było). End of story" - czytamy w komentarzu ekspertów mBanku.