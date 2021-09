Spis powszechny jeszcze tylko przez tydzień. Możliwe kary

Jeszcze tylko przez tydzień, do czwartku 30 września, będzie można spisać się spisie powszechnym. Udział w badaniu jest obowiązkowy, a odmowa wzięcia w nim udziału wiąże się z karą w wysokości do 5 tysięcy złotych. Zakres informacji zbieranych w spisie to między innymi charakterystyka demograficzna, aktywność ekonomiczna, poziom wykształcenia, migracje, charakterystyka etniczno-kulturowa, czy zasoby mieszkaniowe.