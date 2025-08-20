Skargi klientów, wycofane partie produktu. "Nie należy ich spożywać"
Główny Inspektorat Sanitarny wydał w środę ostrzeżenie publiczne dotyczące możliwej obecności fragmentów szkła w dwóch partiach naturalnej wody mineralnej gazowanej z Ciechocinka.
GIS poinformował, że na podstawie skarg konsumentów oraz weryfikacji urzędowej w zakładzie produkcyjnym stwierdzono, że fragmenty szkła mogą być obecne w dwóch partiach produktu "KRYSTYNKA naturalna woda mineralna gazowana" 330 ml.
Wycofane partie
Ostrzeżenie dotyczy partii ES142 z datą minimalnej trwałości 22 maja 2026 r. i ES153 z datą minimalnej trwałości 2 czerwca 2026 r.
Producentem wody jest Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą przy ul. Kościuszki 10.
Ostrzeżenie GIS
"Spożycie produktu wiąże się z ryzykiem wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych związanych z połknięciem ciała obcego - szkła" - ostrzegł Inspektorat.
Przekazał też, że producent poinformował swoich kontrahentów o niezgodności, a odbiorcy realizują procedurę wycofania produktu z obrotu. Ponadto organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu przez odbiorców.
"Nie należy spożywać wskazanych w komunikacie partii produktu" - ostrzega GIS.
Komunikaty o wycofanych produktach
Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.
Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu, czy wycofania ich z asortymentu.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock