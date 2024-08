czytaj dalej

Pierwsza, nowa moneta o nominale jednego funta z wizerunkiem króla Karola III weszła do obiegu - pisze brytyjski dziennik "The Guardian". To część serii inspirowanej roślinami i zwierzętami, które żyją w Wielkiej Brytanii. Pozostałe monety wejdą do obiegu w ciągu tego roku.