Przekazał, że w projekcie zaplanowano wzrosty wynagrodzeń wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu, a także posłów. Jak zaznaczył, ogólny wzrost wydatków Kancelarii Sejmu w 2025 r. w porównaniu z 2024 r. wyniesie ok. 80 mln zł, czyli będzie to o 11,6 proc. więcej.

Budżet Kancelarii Sejmu na 2025 rok

Dyrektor Biura Inwestycyjno-Technicznego Sejmu Jan Węgrzyn poinformował, że we współpracy z jednym z ośrodków wojskowych rozpoczęto w 2021 r. przygotowania do budowy punktu kontroli biochemicznej; Kancelaria Sejmu chce rozpocząć tę inwestycję w przyszłym roku.

Komendant Straży Marszałkowskiej podinsp. Michał Sadoń przekazał z kolei, że Straż planuje zatrudnienie 10 pracowników cywilnych. - Jako Straż Marszałkowska chcemy zrobić oddział kancelarii tajnej w Kancelarii Sejmu. Spowodowane jest to przepływem wiadomości między nami a służbami Rzeczpospolitej - powiedział, tłumacząc, że chodzi o to, by był on bardziej "płynny".