Wchodzą w życie nowe unijne sankcje. Dodatkowe kontrole dla kierowców

Senat nie wniósł w środę poprawek do nowelizacji ustawy w sprawie renty wdowiej. Regulacja przewiduje, że drugie świadczenie będzie wypłacane od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku w wysokości 15 procent, a od 1 stycznia 2027 r. w wysokości 25 procent. Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta.