Skala przerosła moje wyobrażenia, to jest oczywiste - powiedział w programie "Jeden na Jeden" na antenie TVN24 szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda, odnosząc się do objętej audytem kwoty stu miliardów złotych wydatkowanych za rządów PiS.

Łoboda: skala przerosła moje wyobrażenie

W programie "Jeden na Jeden" szef KAS Marcin Łoboda był pytany o to, co obejmuje wspomniana przez premiera kwota. - Około 100 miliardów to kwota objęta audytem. To jest pewien proces analizy danych, informacji dotyczących budżetu państwa, na podstawie tego są kwalifikowane podmioty dla audytu. To jest kwota, która powinna zostać sprawdzona - wyjaśniał szef KAS Marcin Łoboda.