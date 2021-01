Kryzys na rynku, budowa lotniska w Radomiu trwa

Pandemia COVID-19 bardzo mocno uderzyła w branżę lotniczą. Z jednej strony jest więc szukanie oszczędności, ale z drugiej wcale nie oznacza to braku inwestycji. W Radomiu taka inwestycja trwa. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Na terenie lotniska w Radomiu jeszcze niedawno stała mała hala przylotów i odlotów. Dziś wygląda to zgoła inaczej. Kończy się budowa nowego terminalu.

"PPL poszukuje już najemców"

Kto będzie latać z Radomia?

Państwowe Porty Lotnicze, które kupiły lotnisko w Radomiu są pewne, że ruch lotniczy się odbuduje. Jednak już przed pandemią nie brakowało głosów, że nowe lotnisko 100 kilometrów od Warszawy skazane jest na porażkę, że nie będzie chętnych, by z niego latać.

Pytany o to, kto będzie latał z lotniska w Radomiu, Piotr Rudzki z PPL powiedział, że ‘"przede wszystkim turyści, ludzie, którzy będą chcieli podróżować".

"Oczywiście fundamentalne będą wszystkie rozwiązania dotyczące całej infrastruktury lotniska, które będą miały wpływ na komfort podróżnych, bo to oni tak naprawdę będą decydować w ostateczności, skąd będą chcieli latać" – napisał wiceprezes zarządu Itaka Piotr Henicz.

- Loty czarterowe to zaledwie kilka lotów w tygodniu, żeby inwestycja się zwróciła, z lotniska musiałoby korzystać kilka milionów pasażerów rocznie – mówił ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.

- Musimy brać pod uwagę to, że zmieni się trochę struktura podróżowania i ludzie będą częściej, chętniej podróżować turystycznie. Ten ruch biznesowy będzie mniejszy – stwierdził natomiast rzecznik PPL.

Trzecie lotnisko na Mazowszu

- Jeżeli jest gotowa infrastruktura w wielu innych punktach, to ponoszenie nakładów, aby wznieść infrastrukturę alternatywną jest rozwiązaniem niekoniecznie fortunnym – powiedział wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.

- To jest taki impuls prowzrostowy, czyli de facto przyciągnięcie inwestycji i nowych miejsc pracy, dobrze płatnych – mówiła wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.

- Czy to będzie bardzo dobre, jeżeli chodzi o rozwój regionu? No nie. Tam już dzisiaj się przewiduje, że ten ruch pasażerski będzie na poziomie 300-400 tysięcy. O czym my mówimy? – powiedział natomiast wiceprezes ds. korporacyjnych na lotnisku w Modlinie Marcin Danił.