Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Wyniki głosowania

Co dalej ze stopami procentowymi w Polsce?

"Czerwcowa inflacja powinna ucieszyć RPP – brak jest oznak presji inflacyjnej. Uważamy, że bieżące dane inflacyjne mogłyby stanowić argument za kolejną obniżką stóp procentowych. Na najbliższym posiedzeniu we wrześniu Rada może wstrzymać się z działaniem, oczekując na projekt budżetu na 2026. Naszym zdaniem dokument ten może nie pokazać ograniczenia deficytu fiskalnego w stopniu oczekiwanym przez RPP, co mogłoby opóźnić decyzję o dalszym luzowaniu polityki pieniężnej. Oczekujemy, że RPP obniży stopy w listopadzie i będzie kontynuowała cykl w 2026" – ocenili w komentarzu ekonomiści PKO BP.

"Oczekujemy (...), że ze względu na niepewność dotyczącą kształtu polityki fiskalnej w 2026 r. oraz podwyższony poziom inflacji bazowej Rada wstrzyma się dalszym łagodzeniem polityki pieniężnej do listopada br., kiedy to – po zapoznaniu się z wynikami listopadowej projekcji – ponownie obniży stopy procentowe o 25 pb." - napisał ekonomista Credit Agricole Jakub Olipra.

"Ulotnienie kolejnych zagrożeń inflacyjnych (m. in. zapowiedzi rządowe o przedłużeniu mrożenia cen energii elektrycznej dla gosp. domowych) skłonią RPP do kolejnych obniżek stóp, co najmniej o 25 pb już we wrześniu. Cięcie zobaczymy prawdopodobnie także w IV kwartale, a referencyjna stopa obniży się na koniec roku do 4,5 proc." - wskazali natomiast analitycy Pekao.