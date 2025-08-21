"Produkcja przemysłowa zaskoczyła"
Produkcja przemysłowa w lipcu 2025 podskoczyła o 2,9 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,2 procent - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 1,6 proc. rdr i spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca o 1,3 proc.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w w lipcu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,1 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9 proc. wyższym niż w czerwcu.
Produkcja przemysłowa. Komentarze
"Produkcja przemysłowa zaskoczyła w górę (2,9 proc. zamiast ~1,5 proc. rdr), ale wciąż niewiele się tutaj dzieje" - stwierdzili analitycy Banku Pekao.
Napisali też, że "przyspieszenie względem czerwca głównie przez niską bazę z poprzedniego roku, poziom produkcji wciąż poniżej maksimów z przełomu 2021 i 2022". "W średnim okresie wciąż stagnacja." - dodali.
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański również skomentował dane GUS.
"Mocny start trzeciego kwartału w polskiej gospodarce. Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 2,9 proc. wyraźnie powyżej oczekiwań analityków. Szczególnie mocny wzrost zanotowały dobra inwestycyjne - aż o 11,8 proc." - napisał w mediach społecznościowych.
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: CatwalkPhotos/Shutterstock