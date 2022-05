Praca zdalna zostanie uregulowana. Decyzja rządu

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który reguluje zasady pracy zdalnej - poinformowała na konferencji prasowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak dodała, praca zdalna będzie funkcjonowała na zasadzie porozumienia pracodawcy z przedstawicielami pracowników.

Szefowa MRiPS poinformowała na konferencji prasowej, że Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który m.in. reguluje zasady pracy zdalnej.

Praca zdalna zostanie uregulowana

- Praca zdalna, która dziś została przyjęta przez Radę Ministrów i będzie wpisana do Kodeksu pracy, to przede wszystkim uporządkowanie (przepisów). Będzie możliwe porozumienie między pracodawcą a pracownikiem. To porozumienie może być zawarte na początku, przy zawieraniu umowy o pracę, ale także na każdym etapie późniejszym - wyjaśniła minister Maląg.

Jak dodała, szczegóły pracy zdalnej powinny być ustalone z działającymi w danej firmie związkami zawodowymi lub z przedstawicielami pracowników .- Pracodawca bierze na siebie ciężar w partycypacji w kosztach pracy zdalnej. To będzie zawarte w regulaminach pracy"- wskazała.

Podkreśliła, że praca zdalna jest potrzebna przede wszystkim młodym rodzicom.

Wprowadzenie pracy zdalnej było jednym z działań podjętych przez rząd w czasie pandemii koronawirusa. Praca zdalna obowiązuje obecnie na zasadach opartych o tzw. ustawę covidową i o przejściu na tę formę pracy decyduje pracodawca.

Przygotowany przez resort rodziny projekt nowelizacji Kodeksu pracy na stałe wprowadza pracę zdalną do porządku prawnego.

Zgodnie z projektem zasady pracy zdalnej mają być określone w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi, a jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia albo u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy, odpowiednio z uwzględnieniem ustaleń ze związkami albo po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Według propozycji pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zawiera też przepisy pozwalające pracodawcom na wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Pracodawca będzie mógł wprowadzić takie kontrole, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

Kiedy ustawą zajmie się Sejm?

Wiceszef MRiPS Stanisław Szwed zapowiedział, że po tym, jak rząd przyjmie projekt zmian w Kodeksie pracy, ustawa trafi pod obrady Sejmu. - Prawdopodobnie będzie to w czerwcu - powiedział Szwed.

Autor:mp/ToL

Źródło: PAP