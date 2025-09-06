Prawie dwa miliardy dolarów. Imponująca kumulacja
Kumulacja w amerykańskiej loterii Powerball wzrosła do astronomicznej kwoty 1,8 miliarda dolarów przed sobotnim losowaniem. To efekt braku głównego zwycięzcy w poprzednim losowaniu. Nikt nie trafił wszystkich sześciu liczb.
Obecna pula nagród jest drugą najwyższą w historii amerykańskich loterii. Wyższa była tylko rekordowa wygrana z 2022 roku, kiedy w Kalifornii padła kwota 2,04 miliarda dolarów.
Sobotnie losowanie będzie już 42. z rzędu bez trafienia głównej nagrody. To najdłuższa taka seria w historii gry Powerball.
Dwie możliwości odebrania wygranej
Kwota 1,8 miliarda dolarów to wartość głównej wygranej w przypadku wypłaty w formie 30 corocznych rat, z pierwszą transzą wypłacaną od razu.
Alternatywnie zwycięzca może zdecydować się na jednorazową wypłatę gotówkową, która została oszacowana na 826 milionów dolarów. Obie kwoty podano przed opodatkowaniem.
Kupon Powerball kosztuje 2 dolary. Można go kupić w 45 stanach USA, Dystrykcie Kolumbii, Portoryko oraz na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych.
Źródło: CNN
