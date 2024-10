Ponad pół miliarda złotych kary dla właściciela Biedronki

czytaj dalej

Jeden z najbogatszych ludzi świata Elon Musk wpłacił w ciągu trzech miesięcy 75 milionów dolarów na kampanię Donalda Trumpa, który w najbliższych dniach ma kilka razy wystąpić w Pensylwanii. To do tego stanu przeprowadził się miliarder i zainwestował we wspierający Trumpa komitet wyborczy łącznie co najmniej 140-180 mln dol.