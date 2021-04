Pomoc dla przedsiębiorców po zniesieniu obostrzeń. Rzecznik rządu wyjaśnia

Pytany na poniedziałkowej konferencji prasowej o harmonogram znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, rzecznik rządu powtórzył, że decyzje o szczegółowych rozwiązaniach i harmonogramie będą komunikowane w środę. Dopytywany, czy "skoro znoszone będą obostrzenia, to nie będzie już żadnej dodatkowej pomocy dla przedsiębiorców, ponad pomoc już udzieloną", Mueller powiedział, że w ramach działań związanych z tarczami finansowymi i antykryzysowymi, "ponad 208 miliardów złotych zostało skierowane do gospodarki", co według niego, "jest gigantyczną pomocą, która została już w tej chwili udzielona przedsiębiorcom". - Natomiast oczywiście proporcjonalnie do zakresu obostrzeń, część środków dotycząca pomocy, może być utrzymana - dodał rzecznik rządu.