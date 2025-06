Podatek od zysków banków. Jest odpowiedź resortu

Podatek instytucji finansowych

"W 2024 r. wszyscy podatnicy podatku od niektórych instytucji finansowych zadeklarowali łącznie ok. 6,5 mld złotych podatku do zapłaty. Ważnym jest, że podatnicy z sektora bankowego odpowiadają za ok. 88 proc. tej kwoty, to jest ok. 5,8 mld zł" - poinformowało MF.