Plany prezesa Poczty. "Jesteśmy dramatycznie opóźnieni"

- Mamy cztery priorytetowe obszary priorytetowe na rok 2024: inwestycje w IT - w tym roku chcemy przeprowadzić postępowanie zakupowe, a w przyszłym roku wdrażać narzędzia informatyczne, w których jesteśmy dramatycznie opóźnieni. Chcemy wprowadzić, i już zaczęliśmy to robić, zmiany organizacyjne, chcemy skoncentrować się na poprawie usług, które świadczymy, a także przeprowadzić zmiany w obszarze zatrudnienia - powiedział Mikosz.

Wypowiedź miała miejsce podczas posiedzenia sejmowej podkomisji do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz poczty, komentując plan transformacji przedsiębiorstwa.

Prezes o planach Poczty Polskiej

Jak poinformował Mikosz, zbiorowy zakładowy układ pracy został wypowiedziany i będzie obowiązywał do końca lutego. - Zaczęliśmy proces negocjacji nowego układu i zmiany organizacyjne przygotowujące do programu dobrowolnych odejść - powiedział.

Mikosz wskazał, że druga część planu transformacji będzie dopiero przedstawiona, ponieważ związane z nią decyzje wymagają więcej czasu. - Na pewno są to decyzje dotyczące rozwoju na rynku kurierskim - to jeden z obszarów, który jest "w DNA" poczty. Mamy w nim jednak jedną z najsłabszych pozycji, mimo ogromnej dynamiki tego rynku - zaznaczył.

"Poczta Polska ma szczególną rolę społeczną"

Wedle przekazanych przez Mikosza informacji, należące do poczty nieruchomości mają być wykorzystane do rozwoju usług na rynku kurierskim, "co oznacza setki milionów, a nawet miliardy złotych inwestycji w system infrastruktury - tzw. depotów, a także umaszynowienia sortowni".