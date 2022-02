Największy bank w Polsce wprowadza zmiany w logowaniu

PKO Bank Polski stopniowo zmienia zasady logowania do serwisu iPKO - wkrótce ma zostać wprowadzony trzeci nowy sposób weryfikacji. Jak wyjaśniono w komunikacie, ze względów bezpieczeństwa bank chce każdorazowo upewnić się, że tylko klienci logują się do serwisu iPKO.

Nowe zasady logowania w PKO BP

Jak czytamy w komunikacie PKO BP, logowanie do iPKO (poza hasłem) będzie można potwierdzać na 3 sposoby do wyboru: logowaniem się z urządzenia zaufanego (jeśli mamy je dodane), dwuetapowym logowaniem (jeśli mamy je włączone) lub swoim narzędziem autoryzacji (jeśli jeszcze nie korzystamy z powyższych zabezpieczeń). To właśnie trzeci sposób jest nowym rozwiązaniem wprowadzonym przez bank.

Bank wyjaśnił również, co się zmienia, jeśli klienci nie logują się z urządzenia zaufanego lub nie korzystają z dwuetapowego logowania. Po wpisaniu hasła do iPKO, jak dotychczas, klienci zobaczą ekran z możliwością dodania urządzenia zaufanego.

Ostrzeżenia przed oszustami

Z kolei ING Bank Śląski informował o tym, że cyberprzestępcy wysyłają SMS-y o rzekomej próbie włamania do konta bankowego. Wcześniej Santander Bank Polska ostrzegał , że oszuści rozsyłali wiadomości w mediach społecznościowych i podszywali się pod bank. Przestępcy zachęcali do inwestycji, która miała rzekomo dać wysoki zarobek.

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z ofensywą oszustów. Potwierdzają to dane. Z ostatniego raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że w trzecim kwartale 2021 roku odnotowano 7709 oszustw przy użyciu polecenia przelewu, co oznacza wzrost w stosunku do drugiego kwartału o 53,6 procent. Chodzi o sytuację nieuprawnionego dostępu do konta i wykonywanie przelewów przez oszustów na przykład po zainfekowaniu komputera złośliwym oprogramowaniem lub wyłudzeniu od klienta danych do logowania.