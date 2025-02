"Szkoda na ponad 30 milionów złotych". Jest zawiadomienie do prokuratury

Pieniądze wydawane wbrew statutowi

- Mimo tego, że te audyty są cały czas prowadzone, to chciałbym zaznaczyć, że to, co jest dzisiaj, to nie jest koniec tego, co robimy, bo cały czas audyty trwają. Szkoda, którą oszacowaliśmy, to jest ponad 30 milionów złotych - wskazał.