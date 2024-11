"Ograniczenia w korzystaniu z kart". Ostrzeżenia banków

ING Bank Śląski

"Ograniczenia w korzystaniu z kart w nocy z soboty na niedzielę 9/10 listopada" - komunikat tej treść opublikował ING Bank Śląski. Wyjaśnił, że prace serwisowe zaplanowano " w nocy z soboty na niedzielę od 0:00 do 4:00 " i "w tym czasie utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z naszymi kartami w Moim ING i ING Business".

- aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać kart i nadawać kodów PIN; - zamówić kart płatniczych; - przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile; - dodać kart z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay); - wykonać operacji na rachunku karty kredytowych; - nie będą działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych".

BNP Paribas

"Informujemy, że 13.11.2024 od godziny 22:00 do godziny 01:00, 14.11.2024 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Podczas przerwy możliwy będzie dostęp do systemów transakcyjnych, prezentowane będą numery infolinii oraz do zastrzegania kart" - napisał bank w komunikacie.