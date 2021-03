Dziesięć haseł Nowego Ładu. PiS rozpoczęło odliczanie

W sobotę uchylono rąbka tajemnicy co do tego, jak ma wyglądać Nowy Ład. Prawo i Sprawiedliwość pokazało 10 głównych haseł programu rozwojowego, którego prezentację w całości zaplanowano na 20 marca. Nowy Ład ma objąć między innymi zdrowie, pracę, rodzinę, szkoły czy środowisko.

Nowy Ład to program partii na czas po epidemii COVID-19. Ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca-godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia-czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

Zapowiedź prezentacji programu

Na stronie poświęconej programowi pojawił się zegar odliczający czas do rozpoczęcia konwencji. PiS przedstawił również spot zapowiadający prezentację Nowego Ładu 20 marca.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki mówią w nim, że przygotowano kompleksowy program, który pozwoli Polsce rozwijać się jeszcze szybciej, a Polakom zapewni dobrze płatne miejsca pracy. Dodają też, że jest to plan powrotu do normalności. Nagranie przeplatane jest zdjęciami z wcześniejszych konwencji ugrupowania, prowadzonych inwestycji, zmagań lekarzy z epidemią oraz wizyt gospodarskich premiera.

"Poważna propozycja"

Wcześniej szef PiS podkreślał, że Nowy Ład jest "wielką szansą dla kraju, dla wielu polskich rodzin, ogólnie dla wielu ludzi, także tych, którzy ze względu na wiek już rodzin nie mają". - Jest to bardzo poważna propozycja dla społeczeństwa. Nasze dotychczasowe programy, to wszystko w jakimś sensie było rozwijaniem programu napisanego na jesieni 2008 roku. Natomiast Nowy Polski Ład jest już nową jakością i naprawdę warto go wprowadzić – dodał.